Cte-d’Or Santenay 0 0 EUR Concert Chorale « La Murisaltienne » (Meursault) et Chorale « Tourne Sol » (Saint Aubin Jura) Au programme : chants du monde et chants de Noël Samedi 10 décembre à 18h30

à l’Eglise Notre Dame du Rosaire à Santenay. Tarif adulte: 10 euros

Tarif -12 ans : Gratuit Informations et réservation à l’Office du Tourisme de Santenay

Téléphone : 03 80 20 63 15

Courriel : santenay@beaune-tourisme.fr Billetterie en ligne sur le site de l’Office de Tourisme de Beaune. santenay@beaune-tourisme.fr +33 3 80 20 63 15 https://www.beaune-tourisme.fr/reserver/vos-evenements Grande Rue Eglise Notre Dame du Rosaire Santenay

