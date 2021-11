Flers Flers Flers, Orne Concert chorale La Lyre Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Orne

Concert chorale La Lyre Flers, 18 décembre 2021, Flers. Concert chorale La Lyre Flers

2021-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-12-18

Flers Orne Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Clair de Halouze Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Clair de Halouze lalyre.flers@laposte.net +33 6 70 93 39 28 Sous la direction de Joseph Abanda, la Lyre vous offre un spectacle unique au sein de l’église Saint Clair de Halouze Flers

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Flers, Orne Autres Lieu Flers Adresse Ville Flers lieuville Flers