Yvelines Concert de la Chorale GOSPEL EN CHOEUR – Dimanche 3 Juillet – 16h. La Chorale Gospel en Choeur vous invite, en ce dimanche 3 juillet, au Temple de Saint-Maixent, pour un moment festif où vous pourrez découvrir des chansons tirées du répertoire gospel américain, africain,… Au rythme du piano !

