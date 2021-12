Mauperthuis Mauperthuis Mauperthuis, Seine-et-Marne Concert Chorale des Chants de l’Aubetin Mauperthuis Mauperthuis Catégories d’évènement: Mauperthuis

Seine-et-Marne

Concert Chorale des Chants de l’Aubetin Mauperthuis, 18 décembre 2021, Mauperthuis. Concert Chorale des Chants de l’Aubetin Mauperthuis

2021-12-18 – 2021-12-18

Mauperthuis Seine-et-Marne Mauperthuis Seine-et-Marne Île-de-France Concert du Chant de l Aubetin À 20h30 à l église de Mauperthuis virginie.moireau@gmail.com Mauperthuis

dernière mise à jour : 2021-12-14 par Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Mauperthuis, Seine-et-Marne Autres Lieu Mauperthuis Adresse Ville Mauperthuis lieuville Mauperthuis