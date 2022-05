Concert Chorale des Chanteurs du Mont Royal

Concert Chorale des Chanteurs du Mont Royal, 4 juin 2022, . Concert Chorale des Chanteurs du Mont Royal

2022-06-04 21:00:00 21:00:00 – 2022-12-31 Eglise du village Un choeur d’hommes, chants des Pyrénées, chansons françaises. Eglise du village dernière mise à jour : 2022-04-14 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville