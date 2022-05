Concert Chorale de Sarran Égletons Égletons

Concert Chorale de Sarran Égletons, 15 mai 2022, Égletons. Concert Chorale de Sarran Égletons

2022-05-15 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-15

Égletons Corrèze Eglise Place des Anciens Combattants Égletons La Chorale de Sarran, dirigée par Agnès Longevialle, aborde un répertoire très varié allant de la musique classique (Schubert, Fauré, Kodaly …) à la chanson française (Brel, Aznavour, Mouloudji, …), en passant par des airs traditionnels français ou étrangers mais aussi des negro spirituals et des musiques de film. Pour ce concert du dimanche 15 mai à 18h. à l’Eglise d’Egletons, certaines œuvres seront accompagnées au piano Participation libre au profit de l’association « Les Petites fées préma de Corrèze ». Renseignements au 05 55 93 99 82. +33 5 55 93 99 82 Égletons

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Autres Lieu Égletons Adresse Ville Égletons lieuville Égletons

Égletons Égletons https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/egletons/

Concert Chorale de Sarran Égletons 2022-05-15 was last modified: by Concert Chorale de Sarran Égletons Égletons 15 mai 2022

Égletons