CONCERT – CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Boulange Boulange Catégories d’évènement: Boulange

Moselle

CONCERT – CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Boulange, 17 juin 2022, Boulange. CONCERT – CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Espace Riom 5 Rue des Écoles Boulange

2022-06-17 – 2022-06-18 Espace Riom 5 Rue des Écoles

Boulange Moselle Boulange Spectacle de la chorale des élèves de l’école élémentaire Victor HUGO de Boulange (le 17 juin 2022 seulement).

Animations d’ateliers d’auteurs (le 18 juin 2022 seulement). lesillon.boulange@orange.fr +33 3 82 91 07 34 https://lesillondeboulange.wordpress.com/nous-le-sillon-de-boulange/ Ville de Boulange

Espace Riom 5 Rue des Écoles Boulange

dernière mise à jour : 2022-01-19 par

Détails Catégories d’évènement: Boulange, Moselle Autres Lieu Boulange Adresse Espace Riom 5 Rue des Écoles Ville Boulange lieuville Espace Riom 5 Rue des Écoles Boulange Departement Moselle

Boulange Boulange Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulange/

CONCERT – CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Boulange 2022-06-17 was last modified: by CONCERT – CHORALE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE Boulange Boulange 17 juin 2022 Boulange Moselle

Boulange Moselle