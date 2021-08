Capvern Capvern Capvern, Hautes-Pyrénées Concert : Chorale de Bric et de Broc Capvern Capvern Catégories d’évènement: Capvern

Concert : Chorale de Bric et de Broc 2021-08-28 – 2021-08-28 à l'Église de Capvern Village CAPVERN

Capvern Hautes-Pyrénées La chorale « de Bric et de Broc » existe depuis 2007, c’est un groupe mixte composé de 9 chanteurs de la région. Les chants traditionnels, lyriques, Pyrénéens, Basques, polyphoniques occitans ainsi que de la variété française sont interprétés à 3 voix à cappella… « De Bric et de Broc » interprète avec cœur en souhaitant partager ce plaisir avec tous…. Public d’ici ou d’ailleurs… La chorale souhaite ainsi contribuer à la transmission de leur culture dans notre région,​ revisiter tous ces chants d’hier et perpétrer l’envie de chanter et le plaisir de partager cette culture ​pour les générations à venir.

Ils se produisent aujourd’hui en l’Église de Capvern. Libre participation dernière mise à jour : 2021-08-04 par

