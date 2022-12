Concert chorale Côte des Légendes de Lesneven Lesneven Lesneven Catégories d’évènement: Finistère

Lesneven

Concert chorale Côte des Légendes de Lesneven
Église Lesneven Finistère

2022-12-18 14:30:00 – 2022-12-18 16:00:00

Église Centre bourg

Lesneven

Finistère La Chorale de la Côte des Légendes de Lesneven, dirigée par Guy Menut et accompagnée au piano par Max Pallier présentera son traditionnel concert de Noël.

Au programme des 50 choristes en 1ère partie quelques classiques dont O Fortuna, Ave Maria dit de Caccini, Halleluyah de Haendel.

La 2ème partie sera exclusivement composée de chants de Noël dont un Noël Ukrainien, Noël de la marche des rois, douce nuit, Noël blanc… Inutile de réserver. choralelesneven@gmail.com +33 6 72 56 88 46 http://www.chorale-cote-des-legendes.com/ Église Centre bourg Lesneven

