Méjannes-le-Clap Gard La musique adoucit les mœurs, et c’est précisément pour vous faire passer un moment agréable que la chorale Cocagne vient donner une représentation à Méjannes-le-Clap !Profitez d’une soirée musicale pour vous détendre et vous laisser porter au gré des mélodies. ► 20h30 – Salle des Verriers ► 8€/pers (gratuit – 6 ans) Droits gérés dernière mise à jour : 2021-08-13 par

Lieu Méjannes-le-Clap Adresse Salle des Verriers, Mairie Le Village Ville Méjannes-le-Clap lieuville 44.22512#4.34913