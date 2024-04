Concert chorale Choeur en B Lanquais, samedi 22 juin 2024.

Venez assister à un concert chorale dans le cadre exceptionnel de la grange de Lanquais. Le concert débute à 21 h et est proposé par « Chœur en B », la chorale de Bergerac sur le thème des « chants sacrés et chants du monde ». Prix libre.

Vous pouvez vous rafraîchir et vous restaurer dès 18h30 à la buvette assurée par le Comité des Loisirs du village et auprès d’un food truck présent pour l’occasion (Crêperie).

De 18h30 à 21h buvette et petite restauration

21h début du concert chorale

Parkings gratuits à proximité. .

La Grange

Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cdl.lanquais@gmail.com

