Concert dans la chapelle de Saint-Léger _ouverte au public pour la 1ère fois :_ Chorale Chantereine (Beaumont-le-Roger) Direction et Piano : Nicole Bruyère Œuvres de Bach, Haendel, Pachelbel, Saint-Saëns, Fauré et Gounod

Libre participation aux frais.

Concert de musique sacrée – Chorale Chantereine (Beaumont-le-Roger) – Direction Nicole Bruyère. Chapelle de Saint-Léger 10 rue de la chapelle, 27170 Le Plessis-Sainte-Opportune

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00

