Concert – Chorale Chaldéenne La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Catégories d’évènement: Haute-Loire

La Chaise-Dieu

Concert – Chorale Chaldéenne La Chaise-Dieu, 11 juin 2022, La Chaise-Dieu. Concert – Chorale Chaldéenne La Chaise-Dieu

2022-06-11 17:30:00 17:30:00 – 2022-06-11

La Chaise-Dieu Haute-Loire Concert donné par le Choeur Saint-Ephrem des Chaldéens. lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr +33 4 71 00 01 16 La Chaise-Dieu

dernière mise à jour : 2022-04-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, La Chaise-Dieu Autres Lieu La Chaise-Dieu Adresse Ville La Chaise-Dieu lieuville La Chaise-Dieu Departement Haute-Loire

La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chaise-dieu/

Concert – Chorale Chaldéenne La Chaise-Dieu 2022-06-11 was last modified: by Concert – Chorale Chaldéenne La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 11 juin 2022 Haute-Loire La Chaise-Dieu

La Chaise-Dieu Haute-Loire