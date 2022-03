Concert chorale Brins de Chants Martillac Martillac Catégories d’évènement: Gironde

Concert chorale Brins de Chants Martillac, 27 mars 2022, Martillac. Concert chorale Brins de Chants Eglise de Martillac 3 route de lartigue Martillac

2022-03-27 18:30:00 – 2022-03-27 Eglise de Martillac 3 route de lartigue

Martillac Gironde Martillac La chorales Brins de Chants de Martillac organise un concert au profit de Pédiatre du Monde.

L’intégralité des bénéfices permettra de venir en aide au réfugiés Ukrainien en Moldavie +33 6 60 68 13 12 La chorales Brins de Chants de Martillac organise un concert au profit de Pédiatre du Monde.

