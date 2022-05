Concert chorale avec accompagnement d’instrumentistes Bourgueil Bourgueil Catégories d’évènement: Bourgueil

Concert chorale avec accompagnement d’instrumentistes Bourgueil, 15 mai 2022, Bourgueil. Concert chorale avec accompagnement d’instrumentistes Bourgueil

2022-05-15 17:00:00 – 2022-05-15

Bourgueil Indre-et-Loire Concert de la chorale Contrechant de Joué-les-tours

avec instrumentistes sous la direction de Zoé Canteux Flûte: Olga George

Harpe : Lucie Trouboul

Violon: Léa Cheval

Piano/guitare : Hoël Boulet

griveauj@aol.com

Bourgueil

