CONCERT CHORALE ANGUÉLOS

CONCERT CHORALE ANGUÉLOS, 12 juillet 2022, . CONCERT CHORALE ANGUÉLOS



2022-07-12 20:00:00 – 2022-07-12 Chorale Anguélos de l’établissement privé Chevreul Blancarde, Marseille. Sous la direction de Patrick BENOÎT, elle a été fondée en Novembre 1987. Depuis, elle s’est forgée une réputation en France, en Europe et en Amérique du Nord où elle a véhiculé les valeurs d’excellence des Ecoles Chevreul à travers le chant.

Ils sont une cinquantaine de jeunes à avoir en partage l’amour du chant, filles et garçons, recrutés de la classe de 6ème à la Terminale. Tournée 2022. Sur les traces d’Ignace de Loyola.

