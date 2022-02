Concert – Chorale Allegro Chasseneuil Chasseneuil Catégories d’évènement: Chasseneuil

Indre

Concert – Chorale Allegro Chasseneuil, 6 mars 2022, Chasseneuil. Concert – Chorale Allegro Chasseneuil

2022-03-06 – 2022-03-06

Chasseneuil Indre Chasseneuil La chorale Allegro de Saint-Gaultier, se produira à l’église de Chasseneuil-en-Berry. L’animation est organisée par l’Association Familles Rurales de la commune. L’Association Familles Rurales de Chasseneuil-en-Berry invite la chorale Allegro de Saint-Gaultier pour un concert. mairie.chasseneuil.berry@wanadoo.fr +33 2 54 25 80 20 La chorale Allegro de Saint-Gaultier, se produira à l’église de Chasseneuil-en-Berry. L’animation est organisée par l’Association Familles Rurales de la commune. pixabay

Chasseneuil

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Chasseneuil, Indre Autres Lieu Chasseneuil Adresse Ville Chasseneuil lieuville Chasseneuil Departement Indre

Chasseneuil Chasseneuil Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chasseneuil/

Concert – Chorale Allegro Chasseneuil 2022-03-06 was last modified: by Concert – Chorale Allegro Chasseneuil Chasseneuil 6 mars 2022 Chasseneuil Indre

Chasseneuil Indre