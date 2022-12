Concert – chorale à l’unisson Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Louvilliers-lès-Perche

Concert – chorale à l’unisson Louvilliers-lès-Perche, 8 janvier 2023, Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche. Concert – chorale à l’unisson Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir

2023-01-08 15:00:00 – 2023-01-08 Louvilliers-lès-Perche

Eure-et-Loir Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir Concert en l’église Notre Dame avec la chorale à l’unisson sous la direction de Jean-François Lefebvre. Au programme, des chants polyphoniques et des cœurs d’opéra. Concert en l’église Notre Dame avec la chorale à l’unisson sous la direction de Jean-François Lefebvre. Au programme, des chants polyphoniques et des cœurs d’opéra. +33 2 37 37 96 70 Louvilliers-lès-Perche

dernière mise à jour : 2022-12-10 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Louvilliers-lès-Perche Autres Lieu Louvilliers-lès-Perche Adresse Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir Ville Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche lieuville Louvilliers-lès-Perche Departement Eure-et-Loir

Concert – chorale à l’unisson Louvilliers-lès-Perche 2023-01-08 was last modified: by Concert – chorale à l’unisson Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche 8 janvier 2023 Eure-et-Loir Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir

Louvilliers-lès-Perche Louvilliers-lès-Perche Eure-et-Loir