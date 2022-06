Concert choral Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Concert choral Médiathèque Espace Jacques Demy, 17 septembre 2022, Nantes.

17:00

Gratuit : oui Par l’ensemble Jean-Baptiste Daviais, Dans le cadre des Journées du patrimoine De la musique polyphonique du Moyen Âge à des œuvres du répertoire contemporain, de Clément Janequin à Stephen Leek, un voyage musical qui puise dans la diversité des genres et des époques. Médiathèque Espace Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

