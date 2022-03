Concert Choral Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Catégories d’évènement: Latouille-Lentillac

Lot

Concert Choral Latouille-Lentillac, 25 juin 2022, Latouille-Lentillac. Concert Choral Latouille-Lentillac

2022-06-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-25

Latouille-Lentillac Lot Latouille-Lentillac L’association l’APPEL de Latouille-Lentillac organise un concert en l’église Notre Dame de l’Annonciation, de Lentillac. L’ensemble vocal Elixir de Toulouse, 15 Choristes, présentera un répertoire enraciné dans la musique sacrée, baroque, classique ou du XXème siècle. +33 6 99 13 86 75 APPEL

Latouille-Lentillac

dernière mise à jour : 2022-03-16 par

Détails Catégories d’évènement: Latouille-Lentillac, Lot Autres Lieu Latouille-Lentillac Adresse Ville Latouille-Lentillac lieuville Latouille-Lentillac Departement Lot

Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/latouille-lentillac/

Concert Choral Latouille-Lentillac 2022-06-25 was last modified: by Concert Choral Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac 25 juin 2022 Latouille-Lentillac Lot

Latouille-Lentillac Lot