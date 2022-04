concert choral J.S. BACH eglise Saint Paul Nice Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Nice

concert choral J.S. BACH eglise Saint Paul, 30 avril 2022, Nice. concert choral J.S. BACH

le samedi 30 avril à eglise Saint Paul

L’association ACCRORGUE et la paroisse Saint Jérôme vous invitent au 7° concerts de la saison 2022 en l’église Saint-Paul, 28, avenue de Pessicart 06100 Nice-Nord Samedi 30 Avril à 18h00 « Cantates pour l’Eternité » BWV 106, BWV 4 Johann Sebastian Bach Ensemble Vocalliances Jean-Pierre Grégoire, Direction Charlotte Marck, Orgue concert chorale J. S. BACH eglise Saint Paul 28, avenue de Pessicart Nice Pessicart Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-30T18:00:00 2022-04-30T18:30:00;2022-04-30T18:30:00 2022-04-30T19:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Nice Autres Lieu eglise Saint Paul Adresse 28, avenue de Pessicart Ville Nice lieuville eglise Saint Paul Nice Departement Alpes-Maritimes

eglise Saint Paul Nice Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nice/

concert choral J.S. BACH eglise Saint Paul 2022-04-30 was last modified: by concert choral J.S. BACH eglise Saint Paul eglise Saint Paul 30 avril 2022 eglise Saint Paul Nice Nice

Nice Alpes-Maritimes