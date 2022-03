CONCERT CHORAL CARITATIF Clermont-l’Hérault, 6 avril 2022, Clermont-l'Hérault.

CONCERT CHORAL CARITATIF Clermont-l’Hérault

2022-04-06 – 2022-04-06

Clermont-l’Hérault Hérault Clermont-l’Hérault

EUR 10 Dans le cadre de l’opération “Mille chœurs pour un regard” au profit de Rétina France, le groupe vocal Vagabondages accueille la chorale El Eco de Pignan. Au programme, chants Renaissance et occitans, gospel, spirituals, variété française et étrangère. Un programme éclectique qui ravira tous les publics, et dont les bénéfices seront reversés à Rétina France.

vagabondages@orange.fr http://vagabondages.asso.fr/

dernière mise à jour : 2022-08-17 par OT DU CLERMONTAIS