CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST Valence Valence Catégories d’évènement: 26000

Valence

CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST Valence, 14 mai 2022, Valence. CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST Eglise Notre Dame 43 Rue Berthelot Valence

2022-05-14 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-14 22:15:00 22:15:00 Eglise Notre Dame 43 Rue Berthelot

Valence 26000 EUR 20 L’Ensemble Vocal de Valence, sous la direction de sa nouvelle cheffe Niamh GLENAT, a le plaisir de vous convier à une promenade dans l’Europe baroque. evv26@aol.fr +33 7 81 00 05 20 https://ensemblevocalvalence.com/billetterie/ Eglise Notre Dame 43 Rue Berthelot Valence

dernière mise à jour : 2022-04-11 par

Détails Catégories d’évènement: 26000, Valence Autres Lieu Valence Adresse Eglise Notre Dame 43 Rue Berthelot Ville Valence lieuville Eglise Notre Dame 43 Rue Berthelot Valence Departement 26000

Valence Valence 26000 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST Valence 2022-05-14 was last modified: by CONCERT CHORAL : BAROQUE D’EST EN OUEST Valence Valence 14 mai 2022 26000 Valence

Valence 26000