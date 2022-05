Concert Chœurs en fête Château de Ballainvilliers Ballainvilliers Catégories d’évènement: Ballainvilliers

Essonne

Concert Chœurs en fête Château de Ballainvilliers, 4 juin 2022, Ballainvilliers. Concert Chœurs en fête

Château de Ballainvilliers, le samedi 4 juin à 14:00 Entrée libre. Repli à la Chapelle du Château en cas de pluie

Concert des chœurs de l’Essonne organisé par l’UDEA91 Château de Ballainvilliers 17 rue du Général Leclerc 91160 Ballainvilliers Ballainvilliers Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T15:00:00

