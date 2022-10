Concert choeurs de l’Orchstre du Pays Basque : De gaieté de choeur Saint-Étienne-de-Baïgorry, 14 janvier 2023, Saint-Étienne-de-Baïgorry.

Concert choeurs de l’Orchstre du Pays Basque : De gaieté de choeur

Eglise Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrnes-Atlantiques

2023-01-14 20:30:00 – 2023-01-14

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Pyrnes-Atlantiques

Saint-Étienne-de-Baïgorry

Un retour tant attendu des choeurs de l’OSPB dans la saison de l’Orchestre après un épisode sanitaire difficile pour les formations vocales. Ces retrouvailles seront l’occasion d’aborder le répertoire léger et enjoué des compositeurs anglo-saxons à l’instar de » Songs and cries of London “ du britannique Bob Chilcott.

Un retour tant attendu des choeurs de l’OSPB dans la saison de l’Orchestre après un épisode sanitaire difficile pour les formations vocales. Ces retrouvailles seront l’occasion d’aborder le répertoire léger et enjoué des compositeurs anglo-saxons à l’instar de » Songs and cries of London “ du britannique Bob Chilcott.

OSPB

Saint-Étienne-de-Baïgorry

dernière mise à jour : 2022-10-10 par