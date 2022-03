Concert Choeur vocal EVOL et le Choeur de l’Adour de Dax Onesse-Laharie Onesse-Laharie Catégories d’évènement: Landes

Onesse-Laharie Landes Onesse-Laharie L’ensemble EVOL et le Chœur de l’Adour vous donnent rendez-vous à 15h30 le 3 avril à l’église Saint Jean-Baptiste pour partager un moment musical de haute qualité.

Chœurs mixtes à quatre voix.

Direction des deux chœurs : Monique Gracie

Entrée : libre participation.

