Concert – Choeur universitaire de Nantes Basilique Saint Nicolas, 24 avril 2022, Nantes.

2022-04-24

Horaire : 15:00 16:30

Gratuit : non 10€ plein tarif (9€ prévente), 6€ tarif réduit (5€ prévente), gratuit -12 ans Le tarif réduit s’applique aux -18 ans, aux étudiants et aux demandeurs d’emploi sur présentation d’un justificatif Accès préventes sur www.choeurunivnantes.fr et sur la page facebook du choeur Tout public

Le Chœur universitaire de Nantes rassemble pour la saison 2021-2022 près de 90 choristes de tous horizons : des étudiants français, européens et américain, de tous niveaux et de toutes filières, des enseignants, du personnel administratif, mais aussi plus largement tous les amateurs de chant choral. Avec près de 60 ans d’existence, le Chœur Universitaire est largement reconnu et désormais incontournable dans le paysage culturel et musical nantais. Il est dirigé par un jeune chef de chœur talentueux, Pierre-Louis Bonamy, qui dirige également la Maîtrise des Pays de la Loire. Les 23, 24 et 29 avril prochain, le Chœur Universitaire se produit pour ses grands concerts annuels. “Terres enchantées”. Enveloppé par la performance vocale du Chœur Universitaire de Nantes, le public partira à la découverte de fascinants univers. Entre frémissements et émerveillements, le public vibrera au cœur d’une aventure onirique qui, foisonnante de mystères, de féeries et de rebondissements, propose d’explorer la beauté surprenante de la Nature. Dans une mise en scène originale, ce voyage vocal est une invitation à parcourir le monde : entre un folk irlandais et un chant indigène australien, une rêverie finlandaise, un poème anglais et une berceuse iroquoise, un chant traditionnel kenyan, une adaptation pour chœur de Because des Beatles inspiré de la sonate au Clair de lune de Beethoven et des chants américains (allant d’hymnes liturgiques à des chants pop entraînants)… les émotions seront multiples !

Basilique Saint Nicolas Centre-ville Nantes 44000

02 40 48 19 94 http://www.choeurunivnantes.fr