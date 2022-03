CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE LORRAINE Remiremont Remiremont Catégories d’évènement: Remiremont

Vosges

CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE LORRAINE Remiremont, 1 avril 2022, Remiremont. CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE LORRAINE Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre Remiremont

2022-04-01 20:00:00 20:00:00 – 2022-04-01 22:00:00 22:00:00 Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre

Remiremont Vosges Remiremont 15 EUR Après de multiples reports, le chœur universitaire de Lorraine nous apporte enfin ce riche programme de musique sacrée de la Renaissance, merveilleusement servie par la centaine de choristes menés par Damien Guédon. Une pause bienvenue dans les fracas du moment +33 7 81 24 22 10 Musique à Remiremont

Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre Remiremont

dernière mise à jour : 2022-03-14 par OT REMIREMONT

Détails Catégories d’évènement: Remiremont, Vosges Autres Lieu Remiremont Adresse Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre Ville Remiremont lieuville Place Henri Utard Abbatiale Saint-Pierre Remiremont Departement Vosges

Remiremont Remiremont Vosges https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/remiremont/

CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE LORRAINE Remiremont 2022-04-01 was last modified: by CONCERT CHOEUR UNIVERSITAIRE DE LORRAINE Remiremont Remiremont 1 avril 2022 Remiremont Vosges

Remiremont Vosges