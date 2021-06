Dax Dax Dax, Landes Concert choeur St Pétersbourg Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Landes

Concert choeur St Pétersbourg Dax, 2 août 2021-2 août 2021, Dax. Concert choeur St Pétersbourg 2021-08-02 – 2021-08-02 Place Roger Ducos Cathédrale

Dax Landes 18 EUR Chants de l’Âme Russe, Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels de Russie. Chants de l’Âme Russe, Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels de Russie. +33 5 58 56 86 86 Chants de l’Âme Russe, Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels de Russie. Chants de l’Âme Russe, Liturgie et chœurs orthodoxes. Chants traditionnels de Russie. Toison d’art dernière mise à jour : 2021-06-16 par

Détails Catégories d’évènement: Dax, Landes Autres Lieu Dax Adresse Place Roger Ducos Cathédrale Ville Dax lieuville 43.70866#-1.05388