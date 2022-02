Concert chœur sacré Bel Canto Eglise Sainte-Radegonde Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Le Choeur Sacré Bel Canto, est heureux de vous convier à son concert vocal. Ce choeur composé d’une quinzaine de chanteurs et solistes est dirigé par Sophie Boudier, ancienne choriste suppléante au Choeur du Capitole . Au programme des chants sacrés et des grands airs d’opéra accompagnés au piano. Plus qu’un concert, un spectacle pour les yeux et les oreilles . > L’entrée est avec libre participation. Horaires ——– 17h00 **Détails sur le lieu**: Eglise Sainte Radegonde Le Choeur Sacré Bel Canto, est heureux de vous convier à son concert vocal. Ce choeur composé d’une quinzaine de chanteurs et solistes est dirigé par Sophie Boudier, ancienne choriste suppléante au Ch Eglise Sainte-Radegonde Allée du Coteau, 31770 Colomiers Colomiers Prat Couderc Haute-Garonne

