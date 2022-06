Concert : Chœur Ripitiki Roussas Roussas Catégories d’évènement: Drôme

Espace Culturel Saint-Germain Route d'Aiguebelle Roussas

2022-07-02 20:30:00 – 21:45:00

Drôme Roussas EUR Ensemble amateur de 19 chanteurs, dirigé par Gédéon RICHARD, le chœur Ripitiki évolue entre musique ancienne et créations contemporaines. culturefestivitesroussas@gmail.com +33 6 23 24 02 93 Route d’Aiguebelle Espace Culturel Saint-Germain Roussas

