Concert Chœur Régional Nouveau Siècle Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Concert Chœur Régional Nouveau Siècle, 22 mai 2022, Lille. Concert Chœur Régional

Nouveau Siècle, le dimanche 22 mai à 17:00

Poursuivant sa collaboration avec l’Orchestre Lalo du Conservatoire de Lille, le Chœur Régional Hauts-de-France invite l’Orchestre à participer à un concert à l’Auditorium du Nouveau Siècle. Le programme sera consacré à des compositeurs dont on fête un anniversaire en 2022 : DEBUSSY, Prélude à l’après-midi d’un faune, MILHAUD, Concerto pour violoncelle DURUFLÉ, Requiem Le programme associera également deux solistes renommés : Guillaume LAFEUILLE, violoncelliste, membre du Trio Leos et professeur au Conservatoire de Lille, et Mathilde CARDON, mezzo-soprano, par ailleurs professeure de chant au Conservatoire de Douai. Direction : Eric DELTOUR **Informations et réservations :** **Tarifs : de 5 à 12€** **Billetterie : Office de Tourisme de Lille et** [**www.billetweb.fr/crhdflalo**](http://www.billetweb.fr/crhdflalo)

Places à réserver sur www.billetweb.fr/crhdflalo

En collaboration avec l’orchestre Lalo du Conservatoire de Lille Nouveau Siècle 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T17:00:00 2022-05-22T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Nouveau Siècle Adresse 17 Place Pierre Mendès France 59800 Lille Ville Lille lieuville Nouveau Siècle Lille Departement Nord

Nouveau Siècle Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Concert Chœur Régional Nouveau Siècle 2022-05-22 was last modified: by Concert Chœur Régional Nouveau Siècle Nouveau Siècle 22 mai 2022 lille Nouveau Siècle Lille

Lille Nord