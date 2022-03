Concert : Choeur, piano et harpe Orthez Orthez Catégories d’évènement: Orthez

Pyrénées-Atlantiques

Concert : Choeur, piano et harpe Orthez, 3 avril 2022, Orthez.
Temple Rue du Général Foy

2022-04-03 – 2022-04-03 Temple Rue du Général Foy

Orthez
14 EUR
Chants sacrés et profanes, renaissance, traditionnels et contemporains.

Sous la direction de Sonia Sabuco, au piano, Michel Queuille et à la harpe Myriam Soula.

Sous la direction de Sonia Sabuco, au piano, Michel Queuille et à la harpe Myriam Soula. +33 6 87 57 01 32 Chants sacrés et profanes, renaissance, traditionnels et contemporains.

Sous la direction de Sonia Sabuco, au piano, Michel Queuille et à la harpe Myriam Soula. S Arnouts

Temple Rue du Général Foy Orthez

