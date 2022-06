Concert Chœur Odyssée

Concert Chœur Odyssée, 25 juin 2022, . Concert Chœur Odyssée

2022-06-25 20:30:00 20:30:00 – 2022-06-25 22:00:00 22:00:00 EUR Sous la direction de Philippe Simon à la harpe et Kathryn Leuchter à la viole de gambe, venez écouter le madrigal Italien de Monteverdi ! jychaze@gmail.com http://musiquesetculture.jimdo.com/ dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville