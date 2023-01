Concert Chœur National des Jeunes / Voces Novae Caen, 28 janvier 2023, Caen .

Concert Chœur National des Jeunes / Voces Novae

Eglise Saint-Jean Rue Saint-Jean Caen Calvados

2023-01-28 20:00:00 – 2023-01-28 22:00:00

Rue Saint-Jean Eglise Saint-Jean

Caen

Calvados

L’ensemble Voces Novae (chœur, solistes et instrumentistes dirigés par Gilles Treille), référence de la musique vocale en Normandie, reçoit le Chœur National des Jeunes à l’église Saint-Jean de Caen.

Un concert en 2 parties, qui ne manquera pas par ses mises en scène et sa qualité, de vous réjouir et vous émouvoir !

awen.diffusion@gmail.com +33 6 64 99 50 58

