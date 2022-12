Concert : Chœur Micrologus Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Luxeuil-les-Bains Catégories d’évènement: Haute-Saône

Haute-Saône Luxeuil-les-Bains EUR 0 0 À la Basilique St Pierre. Le 15 janvier, 16h, gratuit.

Pièce principale pour chœur et orchestre d’harmonie : la «Missa Brevis» de Jacob de Haan, compositeur néerlandais, qui compte parmi les compositeurs pour Orchestre à Vent les plus appréciés et les plus joués dans le monde.

Cette œuvre, la «Missa Brevis» a été composée à l’occasion de la célébration du millénaire du Pape Léon IX, en 2002 à Eguisheim. Le 25 juin ,à 17h, gratuit : programme de printemps en cours de construction. https://micrologus.over-blog.com/ Basilique St Pierre 1 Place Saint-Pierre Luxeuil-les-Bains

