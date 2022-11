Concert choeur Madrigal de Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Concert choeur Madrigal de Provence Aix-en-Provence, 17 décembre 2022, Aix-en-Provence. Concert choeur Madrigal de Provence

4 Rue Villars Temple protestant – Culte protestant – Église protestante unie (EPU) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Temple protestant – Culte protestant – Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars

2022-12-17 17:00:00 17:00:00 – 2022-12-17 18:15:00 18:15:00

Temple protestant – Culte protestant – Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône EUR Autour d’œuvres sacrées des XIXe, XXe et XXIe siècles, découvrez les compositeurs et compositrices d’Europe du Nord: un univers de contrastes où l’obscurité devient lumière et où le feu épouse la glace.

Des pièces de compositeurs suédois, danois, norvégiens, lituaniens…aux couleurs irisées, souvent méditatives et toujours chaleureuses. Un programme qui vous fera aimer l’hiver! Un voyage musical au cœur de la nuit polaire : Aurores Boréales, au Temple protestant +33 6 49 95 75 43 Choeur Madrigal de Provence Temple protestant – Culte protestant – Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-11-24 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Temple protestant - Culte protestant - Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Ville Aix-en-Provence lieuville Temple protestant - Culte protestant - Église protestante unie (EPU) 4 Rue Villars Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

Concert choeur Madrigal de Provence Aix-en-Provence 2022-12-17 was last modified: by Concert choeur Madrigal de Provence Aix-en-Provence Aix-en-Provence 17 décembre 2022 4 Rue Villars Temple protestant - Culte protestant - Église protestante unie (EPU) Aix-en-Provence Bouches-du-Rhne aix en provence Bouches-du-Rhne

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône