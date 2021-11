Thionville Thionville Moselle, Thionville CONCERT – CHOEUR L’ALLÉGRETTE Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

CONCERT – CHOEUR L’ALLÉGRETTE Thionville, 21 novembre 2021, Thionville. CONCERT – CHOEUR L’ALLÉGRETTE Église Notre Dame de l’Assomption Rue Luthaire Thionville

2021-11-21 15:00:00 15:00:00 – 2021-11-21 16:30:00 16:30:00 Église Notre Dame de l’Assomption Rue Luthaire

Thionville Moselle Au cours de sa longue vie, Camille Saint-Saëns, véritable enfant prodige, a abordé tous les domaines de la composition musicale et nombre de ses œuvres sont mondialement connues. Après ces longs mois de confinement Chœur l’Allégrette de Thionville et le chœur l’Alam de Metz vous invitent à rendre hommage à Camille Saint Saëns à l’occasion du centenaire de sa disparition. Ce compositeur français de l’époque romantique suscitait l’admiration de ses pairs, Berlioz, Liszt, Verdi, Gounod, …

Venez écouter ce très beau concert dirigé par le charismatique chef de chœur Salvatore PERRI. Nous espérons vous accueillir nombreux !

Vous pouvez réserver vos billets directement en ligne. allegrette57@gmail.com +33 3 82 88 35 36 http://allegrette.blog4ever.com/ Chœur l’Allégrette

