Concert « Choeur Gospel de Chalon »

Saône-et-Loire Tournus 6 EUR La Chorale Gospel Chalon propose un répertoire varié : gospel traditionnel ou moderne, mais aussi des “spirituals“, de la soul, du rythm’n blues, des chants africains, et des morceaux d’essence plus contemporaine.

La Chorale Gospel Chalon fut créée en septembre 2011 autour d’Emmanuel Jolivet, David Robbe et Sébastien Vaivrand. Depuis 2016, Sébastien Vaivrand dirige seul cet ensemble dont l’effectif est passé d’une soixantaine de choristes lors de sa création à 120 en 2017. Une vrai prouesse puisqu’il est à la fois pianiste, organiste, arrangeur et soliste !

