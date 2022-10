Concert choeur et orgue espérer contre toute espérance Bettlach Bettlach Catégories d’évènement: Bettlach

Haut-Rhin

Concert choeur et orgue espérer contre toute espérance Bettlach, 12 novembre 2022, Bettlach. Concert choeur et orgue espérer contre toute espérance

rue de bâle Bettlach Haut-Rhin

2022-11-12 20:00:00 – 2022-11-12 Bettlach

Haut-Rhin Bettlach EUR La chorale Ste-Cécile de BETTLACH/LINSDORF présente un concert choeur et orgue au profit de Caritas Alsace et Terre des hommes Alsace. Concert choeur et orgue au profit de Caritas et Terre des Hommes. +33 3 89 40 70 13 Bettlach

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bettlach, Haut-Rhin Autres Lieu Bettlach Adresse rue de bâle Bettlach Haut-Rhin Ville Bettlach lieuville Bettlach Departement Haut-Rhin

Bettlach Bettlach Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bettlach/

Concert choeur et orgue espérer contre toute espérance Bettlach 2022-11-12 was last modified: by Concert choeur et orgue espérer contre toute espérance Bettlach Bettlach 12 novembre 2022 Bettlach Haut-Rhin rue de bâle Bettlach Haut-Rhin

Bettlach Haut-Rhin