Concert : choeur et orgue Ebersheim Ebersheim Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Ebersheim

Concert : choeur et orgue, 1 avril 2023, Ebersheim Ebersheim. Concert : choeur et orgue rue de l’Eglise Ebersheim Bas-Rhin

2023-04-01 15:30:00 – 2023-04-01 Ebersheim

Bas-Rhin Ebersheim Le Conseil de Fabrique vous invite à un concert chœur et orgue avec l’ensemble vocal “6 de chœur” sous la direction d’Odile Barreault et accompagné par Benoît Clavier, organiste titulaire à la cathédrale de Strasbourg. “6 de chœur” est composé de 6 voix de femmes. Concert organisé par l’Association “Hospitalité Notre Dame de Salut” à l’occasion des 150 ans de l’Association. Concert de l’ensemble vocal “6 de chœur”, accompagné par Benoît Clavier, organiste titulaire à la cathédrale de Strasbourg +33 6 29 58 00 30 Ebersheim

dernière mise à jour : 2023-02-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Ebersheim Autres Lieu Ebersheim Adresse rue de l'Eglise Ebersheim Bas-Rhin Ville Ebersheim Ebersheim lieuville Ebersheim Departement Bas-Rhin

Ebersheim Ebersheim Ebersheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ebersheim ebersheim/

Concert : choeur et orgue 2023-04-01 was last modified: by Concert : choeur et orgue Ebersheim 1 avril 2023 Bas-Rhin Ebersheim Ebersheim, Bas-Rhin rue de l'Eglise Ebersheim Bas-Rhin

Ebersheim Ebersheim Bas-Rhin