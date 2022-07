Concert choeur et orchestre Paul Kuentz Fouesnant, 21 juillet 2022, Fouesnant.

Concert choeur et orchestre Paul Kuentz

Eglise Saint-Pierre, Fouesnant, Finistère

2022-07-21 – 2022-07-21

Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant

Fouesnant

Finistère

Fouesnant

TOURNÉE ÉTÉ 2022

Airs et chœurs sacrés célèbres – Joie et Émotion

Les extraits incontournables, significatifs et célèbres du chant sacré et de la musique chorale !

VIVALDI : Gloria, Et in terra pax (extraits du Gloria)

HÆNDEL Rejoice (extrait du Messie)

BACH : Choral du veilleur (extrait de la Cantate no 140)

HÆNDEL : The trumpet shall sound (extrait du Messie)

VIVALDI : In memoria (extrait du Beatus vir), Domine Deus (extrait du Gloria)

BACH : Jésus que ma joie demeure (extrait de la Cantate no 147), Grosser Herr (extrait de l’Oratorio de Noël)

FAURÉ : Sanctus (extrait du Requiem)

VIVALDI : Gloria Patri (extrait du Beatus vir)

FAURÉ : Cantique de Jean RACINE ; Pie Jesu, In Paradisum (extraits du Requiem)

HÆNDEL : Revenge (extrait du Festin d’Alexandre) ; Alleluia, Amen (extraits du Messie)

Solistes :

Sixtine BONNET, soprano

Philippe ÉON, basse

Réginald LAFONT, hautbois

Georges KANDO, trompette

+33 2 98 51 18 88 https://paulkuentz.fr/concerts/

Eglise Saint-Pierre Centre-ville de Fouesnant Fouesnant

