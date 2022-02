Concert choeur et orchestre – Musique romantique Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours

Concert choeur et orchestre – Musique romantique Tours, 9 avril 2022, Tours.

2022-04-09 20:30:00 – 2022-12-31 22:30:00

Tours Indre-et-Loire 20 EUR 20 Concert de l’ensemble Jacques Ibert de Tours, sous la direction de Catherine Martin et Alain Salliot, accompagné par l’Orchestre Symphonique Royal le du Val de Sambre de Charleroi sous la direction de Bart Bouckaert et l’Ensemble Vocal Royal “Les Valeureux Liégeois” et la ” Magnanarelle” sous la direction de Christine Solhosse. Solistes

Basse : Pierre Bessière

Ténor : Xavier Flabat

Mezzo : Christine Solhosse

Soprane : Irène Pennel-Candelier Ensemble, ils interpréteront les œuvres :

• Lauda Sion op.73 de Félix Mendelssohn (1809-1847) pour soli, chœur et orchestre.

dernière mise à jour : 2022-02-24

