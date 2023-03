Concert choeur et orchestre église Saint-Jean Dole Catégories d’Évènement: Dole

Concert choeur et orchestre église Saint-Jean, 2 juin 2023, Dole

œuvres de facture classique composées par des auteurs contemporains :

Illuminare d’Elaine Hagenberg

et

Requiem for the living de Dan Forrest

Direction assurée par Florence Grandclément letourdiondedole39@gmail.com

