Le groupe vocal Vagabondages sera accompagné de l'orchestre symphonique D'Oc Orchestra, dirigé par Olivier Pauwels. Au programme : Mozart, Boieldieu, Vivaldi, chants Renaissance, mais aussi gospel, spirituals et variété. Un programme éclectique qui ravira tous les publics.

Participation libre

Aspiran, 23 avril 2022

Participation libre vagabondages@orange.fr http://vagabondages.asso.fr/ Le groupe vocal Vagabondages sera accompagné de l’orchestre symphonique D’Oc Orchestra, dirigé par Olivier Pauwels. Au programme : Mozart, Boieldieu, Vivaldi, chants Renaissance, mais aussi gospel, spirituals et variété. Un programme éclectique qui ravira tous les publics.

