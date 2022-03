Concert “Choeur en duo” Arès Arès Catégories d’évènement: Arès

Gironde

Concert “Choeur en duo” Arès, 27 mars 2022, Arès. Concert “Choeur en duo” Église d’Arès Place de l’église Arès

2022-03-27 20:30:00 – 2022-03-27 Église d’Arès Place de l’église

Arès Gironde Le grand choeur du Bassin d’Arcachon Colcanto, l’ensemble vocal easy singers.

Rendez-vous à 20h30 à l’église d’Arès.

Tarif : 12€

Tarif réduit : 6€

+33 6 13 05 37 87

Église d’Arès Place de l’église Arès

