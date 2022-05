Concert “Chœur des Hommes du Pays Charolais-Brionnais” Marcigny Marcigny Catégories d’évènement: Marcigny

Marcigny Saône-et-Loire Marcigny 10 10 EUR Créé en 2011, le Chœur des Hommes du Pays Charolais-Brionnais est une chorale rassemblant une quarantaine de chanteurs venant de plus de 20 communes du sud Bourgogne.

