Vosges

CONCERT : CHOEUR DES 3 ABBAYES Église, 11 mars 2023, Moussey

2023-03-11 16:00:00 16:00:00 – 2023-03-11 18:00:00 18:00:00

Église 3 Rue René Laederich

Moussey

Vosges Moussey Pour son premier concert de l’année 2023, le choeur des 3 Abbayes, de Senones, se produira à l’église de Moussey.

Au programme, notre cheffe de choeur Emilie a inscrit des chants dits « A capella » en provenance de divers répertoires classiques, populaires ou religieux.

Entrée libre – Plateau. +33 6 85 33 87 17 Église 3 Rue René Laederich Moussey

