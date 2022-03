Concert Choeur Départemental de la Somme Basilique Notre-Dame de Brebières Albert Catégories d’évènement: Albert

Somme

Concert Choeur Départemental de la Somme

Basilique Notre-Dame de Brebières, le samedi 26 mars 2022, Albert.



Le Choeur Départemental de la Somme fait une halte remarquée à Albert. Accompagné par le Blue Whisper Trio pour une série de trois concerts dans le département, le choeur lancera sa tournée **dans la Basilique Notre-Dame de Brébières d’Albert, le samedi 26 mars à 20h30**. Sous la direction Jean-Philippe Courtis, ces concerts sont organisés avec l participation des choeurs de l’école de musique de Beauquesne, Barcarolle et Accroch’coeur de Moreuil, la Clé de Somme de Corbie t l’ensemble vocal Les Trompes d’Eustache. Infos et réservation : [[www.abbaye-saint-riquier.fr](www.abbaye-saint-riquier.fr)]( www.abbaye-saint-riquier.fr) ou au 03 60 03 44 70

Tarifs : 12€ (TR 9€ – gratuit pour les -12 ans)

L’acoustique de la Basilique Notre-Dame de Brébières se met au service du Choeur Départemental de la Somme le 26 mars 2022. Basilique Notre-Dame de Brebières place d’Armes, Albert Albert Somme

2022-03-26T20:30:00

