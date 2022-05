CONCERT – CHOEUR DÉPARTEMENTAL DE LA SARTHE Le Mans Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Le Mans Sarthe 15 15 EUR Le Chœur Départemental de la Sarthe organise un concert le dimanche 29 mai 2022 à 17h à l’église Saint-Aldric (rue d’Isaac au Mans). Au programme : – l’orchestre Médicis de Rennes, dirigé par Benoît Jean, interprétera la Valse Triste de Jean Sibelius et l’Adagio de Samuel Barber. – le Chœur Départemental de la Sarthe chantera deux oratorios : le Magnificat de Jean-Sébastien Bach, dirigé par Gabriella Boda et le Magnificat de John Rutter, dirigé par Yanis Benabdallah, accompagnés de l’orchestre Médicis. Solistes : Katalin Vamosi (Soprane), Blandine Staskiewicz (Mezzo), Yanis Benabdallah (Ténor) et Alexandre Adra (Basse) Prix des places : 15 €

